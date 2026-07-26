Duro informe: el 85% de los nuevos trabajadores son informales

En los últimos doce meses, el mercado de trabajo sufrió una pérdida de 141.700 puestos registrados en relación de dependencia. El reporte difundido por la Agencia Noticias Argentinas señala que durante la gestión nacional la baja alcanza las 329.600 posiciones, sumando el ámbito público y el privado. Esta contracción no logró ser equilibrada por el incremento del monotributo, que apenas sumó 49.500 adherentes, mientras que el 85% de los nuevos ocupados pasó a desempeñarse en la informalidad.

Esta dinámica generó un severo desbalance en el sistema de seguridad social, que registra 622.300 aportantes menos frente a un aumento sostenido en la cantidad de beneficiarios. Comparado con 2023, el total de aportantes cayó un 5,7%, una situación que se agrava por el recorte de asignaciones familiares asociadas a la pérdida del trabajo formal y las restricciones vigentes en prestaciones no contributivas.

A la destrucción de vacantes se suma el deterioro continuado del poder adquisitivo en todos los rubros. Los ingresos del sector privado, el empleo público y el Salario Mínimo, Vital y Móvil mostraron bajas interanuales, registrándose un desplome del 41,1% real en el haber mínimo respecto de los promedios del año 2023.