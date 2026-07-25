Cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán y quiénes podrán utilizarlas

Las cuentas sueldo en dólares quedaron habilitadas tras la reglamentación del Banco Central, que dispuso que las entidades financieras deberán ofrecer apertura, mantenimiento, transferencias y extracciones sin costo hasta el monto acreditado por la relación laboral. Los fondos podrán permanecer depositados sin límite de tiempo y sin generar comisiones.

La medida alcanza tanto a los trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo como a quienes se encuentran fuera de ese régimen.

En su detalle sobre la normativa, MNEWS señaló que los bancos deberán permitir depósitos y retiros en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta, mientras que en otros puntos de atención la disponibilidad de billetes dependerá de la infraestructura de cada entidad.

Para las empresas, la reglamentación brinda una vía operativa para pagar remuneraciones en moneda extranjera. Sin embargo, en el mercado financiero mantienen una expectativa moderada, debido a que muchas compañías todavía enfrentan restricciones para acceder a dólares, lo que podría limitar una adopción masiva del esquema.