Alarma en Cataratas del Iguazú: el caudal de agua es cinco veces mayor al promedio

Las Cataratas del Iguazú registran un caudal de 7,5 millones de litros por segundo, una cifra que representa aproximadamente cinco veces el valor habitual de los 275 saltos del parque nacional. La fuerza de la corriente transformó el paisaje de la maravilla natural, ofreciendo una postal imponente a los turistas que recorren los circuitos autorizados.

Debido al significativo incremento de la masa de agua, las autoridades mantienen inhabilitado de manera preventiva el acceso a la Garganta del Diablo. En su cobertura, Minuto Uno detalló que operarios de la empresa concesionaria procedieron al rebatimiento de los tramos de pasarela para resguardar la estructura metálica y facilitar su posterior reacondicionamiento cuando el nivel del río disminuya.

A pesar de esta restricción puntual en el sector más popular, el Parque Nacional Iguazú mantiene abiertos los circuitos Superior e Inferior, además de los senderos Verde y Macuco. En esos trayectos, los visitantes pueden apreciar la potencia excepcional que alcanzaron los saltos durante las últimas horas tras el temporal en las cuencas.