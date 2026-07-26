Rutas de Salta: advierten por baches, neblina y animales sueltos este domingo

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este domingo 26 de julio, aunque existen numerosos sectores donde se recomienda circular con precaución por el estado de la calzada, trabajos de mantenimiento, presencia de animales y posibles bancos de neblina.

Uno de los corredores que presenta mayores dificultades es la Ruta Nacional 34. Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. En el kilómetro 1341, además, hay maquinaria trabajando sobre la calzada.

Precaución en la Ruta 34 hacia el norte

Entre Embarcación y General Mosconi, la RN 34 presenta grandes baches, calzada irregular, animales sueltos y sectores con demarcación deficiente.

La situación también requiere especial cuidado entre Tartagal y Salvador Mazza, donde el informe advierte sobre baches de grandes dimensiones y falta de mantenimiento.

En el departamento Anta, la misma ruta presenta malezas, baches y banquinas irregulares, con una advertencia específica por el mal estado general y la falta de mantenimiento.

Obras y bacheo en la Ruta 9/34

Sobre la Ruta Nacional 9/34 se reanudaron trabajos en distintos sectores. Entre Rosario de la Frontera y Metán hay arreglos de Vialidad Nacional, mientras que desde el peaje de Cabeza de Buey hacia Metán se reportan baches.

También hay una cuadrilla realizando tareas de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440, cerca del límite con Tucumán. En toda esa zona se recomienda además precaución ante la posibilidad de neblina.

Valles Calchaquíes: atención en las rutas 40 y 33

La Ruta Nacional 40 permanece transitable, pero hay maquinaria pesada y trabajos en diferentes sectores. Entre Cachi y Payogasta se realizan tareas de bacheo y se advierte por pozos, mientras que entre Cachi y La Poma existen sectores con calamina intensa.

En la Ruta Provincial 33, quienes circulen hacia los Valles Calchaquíes deben extremar las precauciones durante la mañana y al finalizar la tarde por neblina y escarcha. Entre los kilómetros 44 y 57 también se reporta calamina y presencia de animales.