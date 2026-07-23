Salta lideró las coberturas de vacunación escolar a nivel nacional en 2025

Salta registró durante 2025 las mayores coberturas nacionales en la mayoría de las vacunas correspondientes a los refuerzos de los 5 y 11 años del Calendario Nacional de Vacunación, de acuerdo con los datos consolidados del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Las coberturas representan el porcentaje de la población objetivo que recibió cada vacuna y constituyen uno de los principales indicadores para evaluar el alcance de las estrategias de inmunización.

De las ocho vacunas correspondientes a esos grupos etarios, Salta encabezó la cobertura nacional en seis y ocupó el segundo lugar en las dos restantes, consolidándose entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que realizan los equipos de inmunización en toda la provincia, quienes diariamente acercan las vacunas a hospitales, centros de salud, escuelas y comunidades, incluso en regiones de difícil acceso por sus características geográficas y climáticas.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, dijo que "cada porcentaje representa a un niño, un adolescente o una familia que accedió a una vacuna gracias al trabajo de los equipos de salud. Detrás de estos indicadores hay vacunadores, enfermeros, agentes sanitarios y muchos otros trabajadores que recorren largas distancias, atraviesan distintos escenarios climáticos y llegan a cada comunidad para garantizar un derecho".

Agregó que "en Salta trabajamos en contextos muy diversos. Hay equipos que recorren localidades de la Puna con bajas temperaturas y nieve, otros que desarrollan su tarea en las Yungas, donde las lluvias dificultan el acceso, y también en el Chaco salteño, con grandes distancias y temperaturas extremas. Ese compromiso cotidiano es el que hoy se refleja en estos resultados".

Coberturas destacadas

Entre las vacunas correspondientes al refuerzo de los 5 años, Salta ocupó el primer lugar del país en Triple Viral, con una cobertura del 91,6%, seguida por Mendoza con 91%, y en Varicela, con 89,5%, por delante de Mendoza que tiene el 88,5% y Neuquén el 85,3%.

Además, se ubicó en el segundo puesto en Poliomielitis (IPV), con 90,7%, apenas por detrás de Mendoza con 91,7%, y en Triple Bacteriana, con 91,6%, solo por debajo de Mendoza con 92%.

En los refuerzos de los 11 años, la provincia lideró el ranking nacional en todos los inmunizantes. Meningococo con cobertura del 94,9%, Triple Bacteriana Acelular 95,3%, Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres 95,4%, VPH en varones 94,7% y Fiebre Amarilla con el 76,3%. En el caso de este último inmunizante, solo se aplica en zonas endémicas, compuesta por los departamentos Anta, San Martín, Rivadavia y Orán.

Jure recordó que "las vacunas son gratuitas, obligatorias y constituyen un derecho. Cada dosis aplicada protege a las personas y previene enfermedades que pueden causar complicaciones graves, secuelas e incluso poner en riesgo la vida".

Asimismo, explicó que "estos resultados reflejan un trabajo colectivo de todo el sistema sanitario y nos alienta a seguir fortaleciendo las estrategias para alcanzar coberturas aún mayores. Sabemos que todavía tenemos desafíos, especialmente en algunos grupos específicos, y vamos a continuar trabajando para que cada persona tenga las vacunas correspondientes según su edad y condición de salud".