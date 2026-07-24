Convocan a donar sangre en el Concejo Deliberante para reforzar el stock

El próximo martes 28 de julio, de 8 a 13, el edificio del Concejo Deliberante de Salta, ubicado en avenida República del Líbano 990, será sede de una colecta voluntaria de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia. La campaña busca fortalecer las reservas del sistema sanitario provincial y promover la donación voluntaria como un acto solidario que puede salvar vidas.

La jornada estará abierta a concejales, trabajadores de la institución y a toda la comunidad. Además de la colecta, a las 8 se brindará una charla informativa sobre la importancia de la donación voluntaria, en la que se abordarán los beneficios de esta práctica, se derribarán mitos y se explicará por qué este tipo de donantes constituye la base de un sistema transfusional seguro.

La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Mónica López, destacó que mantener un stock suficiente de sangre depende del compromiso de la comunidad. "El Gobierno pone a disposición la infraestructura, el personal y un móvil de colecta, pero es necesaria la participación de la gente para garantizar que nunca falte sangre cuando un paciente la necesita", afirmó. Asimismo, recordó que la sangre es indispensable para atender accidentes, cirugías, partos complicados, tratamientos oncológicos y trasplantes, entre otras situaciones.

Desde el organismo informaron que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, que pesen más de 50 kilos, se encuentren en buen estado de salud y presenten un documento de identidad. También recomendaron asistir desayunados y bien hidratados, ya que no es necesario concurrir en ayunas para realizar la donación.