Atención a ebrios al volante: “No me sirve que pinten escuelas, necesito recuperar lo que gastamos en salud”

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, volvió a poner el foco en la necesidad de recuperar los recursos que el sistema público utiliza. En diálogo con Pelo y Barba por Aries, aseguró que actualmente la provincia registra una marcada disminución en la atención de extranjeros en los hospitales, aunque aclaró que eso también redujo la posibilidad de recaudación por esas prestaciones.

“Antes teníamos las guardias llenas con pacientes extranjeros. Ahora tenemos dos o tres por mes”, explicó Mangione. La provincia implementó en 2024 un sistema de cobro para pacientes no residentes, garantizando igualmente la atención en casos de urgencia o emergencia. Según datos oficiales, la medida provocó una fuerte caída en la demanda en hospitales de frontera y otros centros asistenciales.

Sin embargo, el ministro remarcó que el objetivo no es solamente reducir la cantidad de pacientes sino recuperar los costos que genera cada atención. La normativa establece que los gastos pueden ser facturados según los valores del sistema sanitario provincial.

Otro de los puntos abordados fue la atención a personas involucradas en accidentes de tránsito, especialmente aquellos casos donde intervienen conductores alcoholizados. Mangione sostuvo que existe un mecanismo para responsabilizar a quienes generan esos gastos, pero cuestionó que muchas veces el Estado no logra recuperar el dinero utilizado.

“Se está haciendo, pero a mí me interesa la plata, porque el gasto está hecho. Es un castigo que se le pone a la persona que cometió la falta, pero a mí no me sirve porque tengo que reponer los insumos y las cosas que hemos utilizado en ese paciente”, afirmó.

Mangione explicó que, según una evaluación preliminar, la situación está dividida: “Hay gente que no se le puede cobrar, se van, es complejo”. El ministro anticipó que a fin de mes tendrán un análisis más detallado del primer semestre para conocer cuánto dinero pudo recuperarse y cuánto quedó pendiente.