Atención a ebrios al volante: “No me sirve que pinten escuelas, necesito recuperar lo que gastamos en salud”
Salud23/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
La reducción de pacientes extranjeros impactó en la demanda, pero todavía esperan mejorar el recupero económico de los costos sanitarios.
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