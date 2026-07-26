Pasos fronterizos: Jama está cerrado y hay demoras en Aguas Blancas

El cruce hacia Chile permanece cerrado por condiciones adversas en alta montaña. En Aguas Blancas hay demoras por controles de Gendarmería.
 
Salta26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama nieve

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado este domingo 26 de julio debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la alta montaña.

El reporte actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy también advierte sobre frío extremo y fuertes vientos en la zona. Para Jama se informa una mínima de -10°C, una máxima de 12°C y vientos de hasta 43 km/h.

Demoras para cruzar por Aguas Blancas

El Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo, que comunica Salta con Bolivia, se encuentra habilitado las 24 horas por el puente internacional.

Sin embargo, se recomienda circular con precaución debido a demoras ocasionadas por los controles de Gendarmería Nacional. Para la zona se espera una jornada soleada, con temperaturas entre 9°C y 25°C.

También está habilitado el Puerto Chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo, de 7 a 19, aunque allí también se reportan demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad.

Cómo están los demás pasos fronterizos

El cruce Salvador Mazza-Yacuiba permanece habilitado durante las 24 horas, mientras que Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, funciona de 7 a 20.

El Paso de Sico, desde San Antonio de los Cobres hacia Chile, está habilitado entre las 9 y las 19, con temperaturas que podrían descender hasta -8°C. Socompa permanece cerrado al tránsito y funciona únicamente como paso ferroviario.

El reporte también indica que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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