Tras el siniestro en RN68, Mangione detalló sus lesiones y elogió la atención en el San Bernardo

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, brindó detalles este miércoles sobre el siniestro vial que sufrió el pasado sábado mientras circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de Coronel Moldes. Aunque inicialmente trascendió que solo había sufrido golpes leves, el funcionario aclaró que las lesiones fueron de mayor consideración.

En diálogo con Aries, Mangione explicó que presenta "hematomas importantes en la cadera derecha, el muslo derecho y el hombro derecho", además de haber requerido puntos de sutura como consecuencia del impacto.

Según relató, el siniestro se produjo cuando otro conductor realizó un giro en "U" para ingresar a un camino alternativo. "No me vio y me llevó puesto", afirmó al atribuir el choque a una maniobra imprudente.

Tras el accidente, fue asistido por personal del SAMEC y trasladado al Hospital San Bernardo. "Iba quietito porque tenía miedo de haberme lesionado la cervical", recordó. Asimismo, aprovechó la experiencia para destacar la atención recibida en el nosocomio. "Es una atención extraordinaria y te puedo garantizar que teníamos todas las cosas que corresponden", sostuvo. Finalmente, recomendó a la población acudir al Hospital San Bernardo para la atención de adultos, al Hospital Materno Infantil para los niños y al Hospital Señor del Milagro para pacientes con enfermedades crónicas.