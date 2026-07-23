La Provincia intimará a OSPRERA por una deuda millonaria con los hospitales públicos

El Gobierno provincial inició una mesa de trabajo con nueve obras sociales para avanzar en la regularización de las deudas que mantienen con la red de hospitales públicos. Según explicó el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione a Aries, las entidades se comprometieron a presentar propuestas de pago y a cancelar los montos adeudados en plazos que no superen los 30 días, además de avanzar en convenios directos con los establecimientos sanitarios.

No obstante, el funcionario puso el foco en la situación de OSPRERA, la obra social del personal rural, a la que definió como la mayor deudora del sistema público de salud y adelantó que en los próximos 15 o 20 días volverán a reunirse para evaluar una propuesta de pago. En caso de incumplimiento, aseguró que la Provincia avanzará por la vía judicial con intimaciones y embargos, respaldada por la legislación vigente.

Mangione explicó que la deuda de OSPRERA se arrastra desde hace al menos tres o cuatro años y recordó que, pese a las distintas intervenciones de la obra social y las gestiones realizadas ante autoridades nacionales, los pagos nunca se regularizaron. Como ejemplo, indicó que la entidad adeuda alrededor de 2.000 millones de pesos al Hospital Dr. Arturo Oñativia y cerca de 10.000 millones de pesos al Hospital San Bernardo, además de mantener obligaciones con hospitales del interior, como los de Orán y Tartagal.

El ministro remarcó que, a diferencia del sector privado, los hospitales públicos no pueden negar la atención a los afiliados de obras sociales morosas, "eso significa destinar recursos previstos para quienes no tienen cobertura a pacientes cuyas prestaciones deberían ser cubiertas por las obras sociales", explicó. En ese sentido, señaló que el sistema trabaja con una demanda muy superior a la prevista, lo que genera un déficit permanente.

Finalmente, indicó que otras obras sociales, entre ellas IOSFA, también mantienen deudas, aunque destacó que en ese caso comenzaron a registrarse avances en los pagos, especialmente en hospitales del norte provincial. Aun así, insistió en que esperará a ver reflejado el ingreso efectivo de los fondos antes de dar por solucionado el problema.