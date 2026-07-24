Gas: el Gobierno modificó el mecanismo de ajuste que llegará a las facturas desde agosto

El Gobierno nacional modificó el mecanismo utilizado para trasladar a las tarifas las diferencias entre el precio estimado y el costo efectivo del gas comprado por las distribuidoras.

El cambio comenzará a aplicarse con los cuadros tarifarios de agosto y establece que las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas se calcularán e incorporarán a las tarifas cada dos meses.

La medida estará vigente mientras continúe la emergencia energética nacional, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

Qué busca evitar el Gobierno

La Secretaría de Energía explicó que la modificación apunta a reducir el impacto de ajustes acumulados durante períodos extensos y otorgar mayor previsibilidad a los usuarios.

Uno de los argumentos centrales es evitar un doble efecto durante el invierno: que el aumento natural del consumo coincida con una suba del precio del gas trasladada de una sola vez a la factura.

El sistema de Diferencias Diarias Acumuladas compara los precios estimados previamente con los costos que finalmente afrontan las distribuidoras.

Cuando existen diferencias, esas variaciones terminan incorporándose a las tarifas para que las empresas distribuidoras no obtengan ganancias ni pérdidas por el precio de compra del gas.

Desde los cuadros de agosto

El nuevo esquema comenzará con los cuadros tarifarios correspondientes a agosto, cuando se efectuará la primera determinación bajo esta modalidad.

La resolución no fija por sí misma un porcentaje de aumento ni determina que la próxima factura vaya a subir o bajar. Lo que cambia es la periodicidad con la que esas diferencias serán calculadas e incorporadas.