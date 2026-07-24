Rutas de Salta: piden máxima precaución por nieve, hielo, baches y trabajos viales

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este viernes 24 de julio, aunque el parte de Defensa Civil advierte sobre numerosos sectores donde se debe circular con precaución por nieve, hielo, baches, trabajos viales y calzadas deterioradas.

La principal advertencia se concentra en la zona cordillerana, donde se registra acumulación de nieve sobre la calzada y sectores resbaladizos por hielo. Las condiciones pueden modificarse durante la jornada de acuerdo con la evolución meteorológica.

Ruta 51: viento, calzada irregular y sectores resbaladizos

En el departamento Los Andes, la Ruta Nacional 51 permanece transitable con mucha precaución por los vientos.

Entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas se advierte por sectores de calzada irregular, falta de mantenimiento y superficie resbaladiza. Entre La Silleta y Campo Quijano hay baches y banquinas sin demarcación.

En el tramo entre San Antonio de los Cobres y Paso de Sico también se informa la presencia de maquinaria pesada que trabaja sobre badenes con sedimentos.

Ruta 34: baches y animales sueltos en distintos sectores

La Ruta Nacional 34 presenta complicaciones tanto en Orán como en el departamento San Martín.

Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. A la altura del kilómetro 1341 hay maquinaria trabajando sobre la calzada.

Entre Embarcación y General Enrique Mosconi se suman problemas de demarcación y circulación de camiones. En el tramo Tartagal–Salvador Mazza, el informe advierte nuevamente por baches importantes y falta de mantenimiento.

En Anta, la misma ruta presenta sectores con malezas, baches y banquinas irregulares.

Se reanudaron las obras sobre la ruta 9/34

En el departamento Metán se reanudaron las obras sobre la Ruta Nacional 9/34.

Entre Rosario de la Frontera y Metán hay trabajos de Vialidad Nacional, mientras que entre el peaje Cabeza de Buey y San José de Metán se solicita precaución por baches. También trabajan cuadrillas entre los kilómetros 1438 y 1440, cerca del límite con Tucumán.

Rutas 68 y 40: maquinaria y calzadas irregulares

La Ruta Nacional 68 se encuentra transitable con mucha precaución.

Entre La Merced y La Viña hay sectores irregulares y, a la altura de La Yesera, maquinaria trabaja sobre la ruta.

En la Ruta Nacional 40 también se registran trabajos con maquinaria pesada. Entre Cachi y Payogasta hay bacheo y pozos, mientras que otros sectores presentan calamina, pedregullo y desvíos.

Precaución camino a La Caldera y en Capital

La Ruta Nacional 9 hacia La Caldera tiene baches en badenes y trabajos de mantenimiento. Defensa Civil recomienda mantener distancia entre vehículos debido a que se trata de un camino angosto y de cornisa.

En Salta Capital también se solicita precaución sobre la Circunvalación Oeste por la presencia de trabajadores y posibles neblinas.

Rutas provinciales con advertencias

En la Ruta Provincial 33, camino a la zona de Los Cardones, se recomienda circular especialmente entre las 9 y las 16 por presencia de neblina, escarcha y calamina en algunos sectores.

También hay advertencias sobre la Ruta Provincial 56 entre Seclantás y Luracatao por calamina, pozos, pedregullo, zanjas y bancos de arena. Para ese tramo se recomiendan vehículos de mayor porte o 4x4.

La Ruta Provincial 47, por el Cañón del Río Juramento, presenta ripio, pozos, banquinas irregulares y calamina, por lo que el parte advierte que puede resultar complicada para vehículos pequeños.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede cambiar durante el día y recomendó consultar las condiciones antes de viajar, especialmente hacia zonas de montaña