EDESA anunció cortes programados para este viernes en Tartagal y Orán

La distribuidora informó que realizará obras programadas que podrían generar interrupciones del servicio eléctrico en sectores del norte provincial.
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Salta24/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

EDESA

EDESA informó que este viernes 24 de julio llevará adelante obras programadas en distintos puntos del norte de la provincia, trabajos que podrían ocasionar interrupciones temporales en el suministro eléctrico mientras se ejecutan las tareas de mantenimiento y mejora de la red.

Según el aviso emitido por la empresa, las zonas alcanzadas por los trabajos serán Tartagal Oeste y Orán Noreste, donde las cuadrillas realizarán intervenciones planificadas para optimizar el servicio.

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La distribuidora aclaró que las tareas se desarrollarán bajo estrictas condiciones de seguridad para el personal y recordó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados.

Desde EDESA recomendaron a los usuarios de los sectores afectados tomar las previsiones necesarias ante las posibles interrupciones del suministro y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa para conocer eventuales actualizaciones sobre las obras programadas.

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