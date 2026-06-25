Cargnello renunciará al Arzobispado antes de cumplir los 75 años y se irá de Salta

El arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, confirmó que comenzó a preparar su retiro al frente de la Arquidiócesis y adelantó que, una vez concluido su servicio episcopal, regresará a Catamarca, su provincia natal.

Durante la conferencia de presentación del Milagro 2026, Cargnello recordó que cumplirá 75 años el 20 de marzo de 2027, edad en la que los obispos presentan su renuncia al Papa, tal como establece el derecho canónico.

"Mi deseo es presentar la renuncia un tiempo antes para que el Papa disponga lo que crea conveniente y vaya previendo la sucesión", afirmó.

El arzobispo contó que no permanecerá en Salta una vez que deje el cargo, sino que se radicará en un pequeño pueblo catamarqueño llamado Santa Cruz, localidad del departamento Valle Viejo a 13 km de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde fue párroco durante dos años y al que definió como "los mejores años de mi vida".

Incluso reveló que ya comenzó a proyectar la construcción de una vivienda en ese lugar.

"No me voy a Catamarca capital; me voy a un pueblito. Ya estoy viendo cómo empezar a hacer la casita", expresó.

Consultado sobre quién podría sucederlo, evitó dar nombres y recordó que la designación depende exclusivamente del Papa.

"No es cuestión de hacer lobby. Eso lo decide el Santo Padre", sostuvo.

Cargnello también aclaró que, una vez presentada la renuncia, podrá permanecer un tiempo más al frente de la Arquidiócesis hasta que el Vaticano designe a su reemplazante.