La tasas e impuestos municipales se cobrarán en la factura de la luz en cuatro municipios salteños

El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó la incorporación de tributos municipales en las boletas de energía eléctrica para Las Lajitas, Cerrillos, General Ballivián y Salvador Mazza.
 
 
Salta24/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta autorizó a EDESA S.A. a incorporar en la factura del servicio eléctrico la cobranza de tasas e impuestos municipales correspondientes a cuatro municipios de la provincia. Las medidas quedaron oficializadas mediante las resoluciones N° 1148, 1149, 1150 y 1151, publicadas en el Boletín Oficial con fecha 24 de julio de 2026.

Las autorizaciones alcanzan a los municipios de Las Lajitas, Cerrillos, General Ballivián y Salvador Mazza, que a partir de estas resoluciones podrán utilizar la factura de energía eléctrica como medio para percibir distintos tributos locales. La modalidad busca centralizar la cobranza y facilitar el pago de las obligaciones municipales junto con el servicio de electricidad.

En el caso de Las Lajitas, se habilitó la inclusión de la Tasa de Servicios Públicos y del Impuesto Inmobiliario Municipal. Para Cerrillos, la autorización comprende la cobranza de la Tasa de Servicios Públicos y del Impuesto Inmobiliario Municipal. En tanto, General Ballivián podrá incorporar la Tasa General de Inmuebles, mientras que Salvador Mazza quedó autorizada a incluir en las facturas de EDESA la cobranza de sus tributos municipales.

Las resoluciones del organismo regulador habilitan únicamente el mecanismo de percepción a través de la factura del servicio eléctrico y se enmarcan en los convenios suscriptos entre EDESA y cada uno de los municipios. De esta manera, las boletas de energía podrán incluir, además del consumo eléctrico, conceptos correspondientes a impuestos y tasas locales autorizados por cada comuna.

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