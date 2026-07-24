La tasas e impuestos municipales se cobrarán en la factura de la luz en cuatro municipios salteños

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta autorizó a EDESA S.A. a incorporar en la factura del servicio eléctrico la cobranza de tasas e impuestos municipales correspondientes a cuatro municipios de la provincia. Las medidas quedaron oficializadas mediante las resoluciones N° 1148, 1149, 1150 y 1151, publicadas en el Boletín Oficial con fecha 24 de julio de 2026.

Las autorizaciones alcanzan a los municipios de Las Lajitas, Cerrillos, General Ballivián y Salvador Mazza, que a partir de estas resoluciones podrán utilizar la factura de energía eléctrica como medio para percibir distintos tributos locales. La modalidad busca centralizar la cobranza y facilitar el pago de las obligaciones municipales junto con el servicio de electricidad.

En el caso de Las Lajitas, se habilitó la inclusión de la Tasa de Servicios Públicos y del Impuesto Inmobiliario Municipal. Para Cerrillos, la autorización comprende la cobranza de la Tasa de Servicios Públicos y del Impuesto Inmobiliario Municipal. En tanto, General Ballivián podrá incorporar la Tasa General de Inmuebles, mientras que Salvador Mazza quedó autorizada a incluir en las facturas de EDESA la cobranza de sus tributos municipales.

Las resoluciones del organismo regulador habilitan únicamente el mecanismo de percepción a través de la factura del servicio eléctrico y se enmarcan en los convenios suscriptos entre EDESA y cada uno de los municipios. De esta manera, las boletas de energía podrán incluir, además del consumo eléctrico, conceptos correspondientes a impuestos y tasas locales autorizados por cada comuna.