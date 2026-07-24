Una herramienta para antes de comprar: las sanciones a empresas serán públicas

Los consumidores podrán consultar públicamente qué empresas recibieron sanciones firmes por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, cuánto debieron pagar y cuál fue la conducta sancionada.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor reglamentó el funcionamiento del Registro Nacional de Infractores, que tendrá acceso irrestricto para cualquier persona.

El sistema identificará la razón social del infractor o sus datos personales en caso de tratarse de una persona humana, además del CUIT, el tipo de sanción, el monto cuando corresponda y la fecha del acto administrativo.

También deberá incluir una breve descripción de la infracción que dio origen a la sanción.

Una herramienta para antes de comprar

La información será publicada en el acceso principal del portal oficial de Defensa del Consumidor y permanecerá disponible durante el período previsto legalmente.

La reglamentación sostiene que el objetivo es garantizar mayor transparencia y facilitar el derecho de los consumidores a acceder a información sobre antecedentes sancionatorios.

Esto permitirá, por ejemplo, verificar antecedentes antes de contratar servicios o realizar compras con una empresa que haya recibido una sanción firme del organismo nacional.

La publicación será gratuita para el proveedor sancionado y no reemplaza las multas económicas u otras penalidades que puedan corresponder.

El registro alcanza a sanciones firmes. Es decir, no implica que cualquier denuncia o expediente abierto vaya a aparecer públicamente como una infracción comprobada.