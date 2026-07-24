Nación habilitó a colectivos modelo 2012 a seguir circulando hasta fin de año

El Gobierno nacional autorizó que 559 colectivos modelo 2012 utilizados en servicios interjurisdiccionales y de larga distancia puedan continuar circulando durante 2026, pese a haber superado la antigüedad máxima prevista originalmente para este tipo de vehículos.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 654/2026 y alcanza a las unidades que se encontraban habilitadas al 1 de enero de este año.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte informó que al 30 de abril permanecían habilitadas 559 unidades modelo 2012. Según el organismo, mantenerlas en actividad no modifica de manera significativa la antigüedad promedio del parque automotor.

Controles cada tres meses

Las unidades podrán continuar circulando hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria, según corresponda.

Como condición adicional, los vehículos que ya superaron la antigüedad máxima deberán aprobar la RTO cada tres meses.

La extensión había sido solicitada por integrantes de la Comisión de Transporte de Diputados mientras avanza un proyecto para modificar de manera más amplia la antigüedad máxima de los colectivos.

Los organismos técnicos consideraron viable la prórroga siempre que se reforzaran los controles sobre las unidades.

La renovación del parque, entre las razones

El decreto reconoce además que las condiciones económicas de los últimos años afectaron la renovación de los vehículos utilizados por las empresas de transporte.

La intención oficial es evitar que las unidades modelo 2012 sean retiradas simultáneamente y preservar la continuidad de los servicios.