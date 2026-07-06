Leptospirosis en Salta: uno de cada tres animales callejeros analizados dio positivo

La Municipalidad de Salta detectó casos positivos de leptospirosis en animales de la zona sudeste, cerca del vertedero San Javier, en el marco de un operativo sanitario por enfermedades zoonóticas.

El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, informó en Pelo y Barba, por Aries, que se tomaron muestras a 33 animales y que 10 dieron positivo, lo que representa cerca del 30% de los casos analizados.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica asociada a la presencia de roedores y puede transmitirse a las personas. Según explicó el funcionario, el relevamiento se realizó en el asentamiento San Javier, una zona con alta presencia de roedores y condiciones ambientales complejas.

Peretti adelantó que este lunes a las 10 mantendrán una reunión con Zoonosis de la Provincia y el Ministerio de Salud para comenzar a trabajar sobre los animales positivos y sus grupos familiares.

El funcionario aclaró que, por el momento, no se detectaron casos de hantavirus en la Capital ni recibieron información oficial sobre contagios en la zona.

Además, anticipó que después del Milagro se realizará un nuevo muestreo en la zona norte, cerca de los piletones.