Inclusión educativa y prestaciones, entre los principales desafíos en discapacidad

La creciente demanda de asistencia para personas con discapacidad, especialmente en casos vinculados al autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, fue uno de los temas abordados por la concejal Malvina Gareca durante una entrevista en el programa Día de Miércoles, por Aries. La edil sostuvo que el Estado debe continuar fortaleciendo las políticas de acompañamiento para las familias y garantizar el acceso a los derechos de este sector.

En ese sentido, destacó el trabajo que viene realizando el municipio a través de operativos en los barrios, donde se acercan servicios, asesoramiento y beneficios destinados a personas con discapacidad. Explicó que estas acciones permiten facilitar trámites, acceder a exenciones impositivas, gestionar condonaciones de deudas y realizar evaluaciones interdisciplinarias para quienes no cuentan con obra social, lo que favorece la detección temprana de trastornos del neurodesarrollo.

Gareca también expresó su preocupación por las demoras en programas nacionales destinados al sector. Señaló que existen retrasos en los pagos a centros terapéuticos y dificultades vinculadas a prestaciones y pensiones, por lo que destacó que la Provincia interviene para gestionar soluciones y evitar que las personas con discapacidad se vean perjudicadas por la falta de respuestas.

Por otra parte, advirtió que la inclusión educativa continúa siendo uno de los principales desafíos. Indicó que el crecimiento de la demanda en las escuelas públicas hace necesaria la incorporación de más docentes de apoyo, acompañantes especializados y recursos humanos capacitados. Según explicó, desde el Ministerio de Educación les informaron que se trabaja en la incorporación de personal, aunque remarcó que aún resta fortalecer el sistema para garantizar una inclusión efectiva y el acompañamiento que cada estudiante necesita durante su trayectoria escolar.