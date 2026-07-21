Un turista paraguayo murió tras descompensarse mientras caminaba frente a la Plaza 9 de Julio

Un turista de nacionalidad paraguaya falleció este lunes por la noche tras descompensarse mientras caminaba junto a su esposa por calle Caseros, entre Buenos Aires y Mitre, frente a la Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Salta.

De acuerdo con la información confirmada por el comisario mayor Flavio Peloc, personal de emergencias le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque los esfuerzos fueron en vano y se constató el deceso en el lugar. Las primeras versiones indican que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

En el sector trabajó personal de la Policía de Salta y de Tránsito Municipal para ordenar la circulación, mientras que tomó intervención la Fiscalía de turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.