Daniel Scioli fue redesignado al frente de Turismo, Ambiente y Deportes

A través del Decreto 606/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la designación de Daniel Osvaldo Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, área que orbita bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete de Ministros.

La medida, respaldada por la firma del presidente Javier Milei y del vicejefe de Gabinete Diego Santilli, establece que el desempeño del funcionario será con carácter "ad honorem", por lo que no percibirá sueldo por el ejercicio de sus funciones.

El decreto fija además que la designación rige con carácter retroactivo a partir del 8 de julio de 2026. De esta manera, se termina de ordenar la estructura administrativa de las áreas dedicadas al turismo, la gestión ambiental y el desarrollo deportivo nacional dentro del esquema del Poder Ejecutivo.