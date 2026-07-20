Daniel Scioli fue redesignado al frente de Turismo, Ambiente y Deportes

El nombramiento fue formalizado a través del Decreto 606/2026 en el Boletín Oficial. Ocupará el cargo dentro de la Vicejefatura de Gabinete y no percibirá remuneración.
 
Política20/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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A través del Decreto 606/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la designación de Daniel Osvaldo Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, área que orbita bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete de Ministros.

La medida, respaldada por la firma del presidente Javier Milei y del vicejefe de Gabinete Diego Santilli, establece que el desempeño del funcionario será con carácter "ad honorem", por lo que no percibirá sueldo por el ejercicio de sus funciones.

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El decreto fija además que la designación rige con carácter retroactivo a partir del 8 de julio de 2026. De esta manera, se termina de ordenar la estructura administrativa de las áreas dedicadas al turismo, la gestión ambiental y el desarrollo deportivo nacional dentro del esquema del Poder Ejecutivo.

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