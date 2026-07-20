Universidades buscan que la Justicia resuelva el conflicto por el financiamiento

El conflicto judicial entre las universidades nacionales y el Gobierno sumó un nuevo capítulo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, pidió que la Justicia habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal, que se encuentra de turno durante la feria. La intención es que el expediente no permanezca paralizado y que se resuelva el fondo de la discusión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la ley.

La cautelar, confirmada por el máximo tribunal a fines de junio, ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, según sostienen las universidades, esos incrementos todavía no fueron efectivizados.

El escrito fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN. Allí cuestionó la demora del Estado en cumplir tanto la ley como las resoluciones judiciales.

“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026”, sostuvo en la presentación.