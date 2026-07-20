La CGT vuelve a las calles contra el plan económico de Milei y Caputo

“Tenemos que denunciar el plan económico de Milei y la política de endeudamiento que sostiene este gobierno”, sostuvieron desde la CGT tras decidir que este miércoles 22 se unirán con los jubilados para marchar frente al Congreso. La protesta marcará el inicio de un plan de lucha que podría terminar con una huelga general contra la reforma laboral libertaria. Junto con las dos Centrales de trabajadores y trabajadoras de la Argentina y la Economía Popular, la CGT delineó una serie de manifestaciones que se realizarán desde este miércoles hasta el mes de noviembre.

Para dejar pasar el final del Mundial de fútbol, el plan de lucha “a la francesa”, con una estrategia de protestas coordinadas y escalonadas a nivel nacional, tendrá inicio el miércoles 22. Tras la marcha que acompañará el reclamo semanal de los jubilados, en el cronograma sigue una marcha organizada por la UTEP el 7 de agosto, mismo día en el que convocaron a manifestarse desde el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También en agosto, la tercera semana tendrá lugar una concentración frente al Ministerio de Economía para rechazar el creciente endeudamiento de pequeñas y medianas empresas, y de los hogares de las clases media y baja. Para el 2 de septiembre, el titular del gremio de Alimentación, Rodolfo Daer, propuso una movilización por el día de la industria, para visibilizar la difícil situación actual de los trabajadores y las empresas nacionales.

Del 4 al 6 de septiembre, las tres centrales participarán de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina en la provincia de Córdoba. En el mes de noviembre, Godoy propuso “capitalizar” la visita del Papa León XIV al país, y realizar una gran marcha acompañada por un paro antes de la llegada del Sumo Pontífice.

La estrategia busca evadir los límites impuestos por la reforma laboral sobre huelgas en servicios esenciales, y el descuento por día no trabajado, concentrando las actividades con presencia en la calle, asambleas en lugares de trabajo, y acciones disruptivas como entrega de folletos en estaciones de trenes y aeropuertos, para difundir las problemáticas que afronta la clase trabajadora.

La alianza entre las tres organizaciones se consiguió tras una reunión en la sede organizativa de Azopardo 802, donde llegaron a un consenso representantes sindicales de distintas áreas como la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones. Entre otros, estuvieron presentes los cotitulares de la CGT Jorge Sola y Octavio Argüello, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid, el líder de la CTA Autónoma Hugo Godoy, y el secretario general de la UTEP Alejandro Gramajo.

Acordaron que las propuestas buscarán incorporar a distintos sectores de la sociedad para darle más cuerpo a la lucha. El titular de la CATT sostuvo que lo importante es ir a lo práctico: “empecemos con los jubilados y no puede pasar de julio. La segunda movida tiene que ser la de Economía y la tercera tiene que ser al Ministerio de Desarrollo por la salud. Ahí ya tenemos la agenda de protesta social de los próximos 20 o 30 días y después nos volvemos a juntar”.

La iniciativa surgió luego de que el juez Víctor Pesino rechazó la apelación de la CGT que mantenía suspendidos 81 artículos de la “Ley de Modernización Laboral”, que hoy están vigentes y marcan un claro retroceso en materia de derechos para la clase trabajadora. Este mes Pesino cumple 75 años, por lo que debería iniciar los trámites de su jubilación, pero para conservarlo en el cargo el Gobierno logró aprobar una prórroga que le permite permanecer cinco años más frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Sindicalistas de distintos sectores plantearon realizar acciones a lo largo de todo el país, en conjunto con entidades empresariales de cada provincia. Por su parte, Jorge Sola propuso que cada conflicto o actividad puntual esté acompañada por al menos 15 dirigentes de cada gremio, tanto en la zona del AMBA como en el interior del país.

A este plan de lucha nacional se le sumará un paro docente impulsado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero. Este paro aún no tiene fecha fija pero se dará en agosto, con el acompañamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y otros sindicatos.

Según miembros de la CTA Autónoma, en la reunión de las centrales reafirmaron la importancia de “fortalecer la solidaridad con cada conflicto que se está llevando adelante en todo el país”, y de realizar “acciones coordinadas que amplíen la participación, fortalezcan la organización y consoliden el plan de lucha de alcance nacional”.

Página12