Tragedia en Salta: murió un hombre de 55 años en un incendio forestal en Nazareno

Un hombre de 55 años murió tras ser alcanzado por un incendio forestal en el cerro Punta de Laja, en el municipio de Nazareno. La Policía de Salta confirmó el fallecimiento luego de que la víctima fuera reportada como desaparecida. Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

El foco ígneo permanece activo en un sector de alta montaña ubicado entre Nazareno e Iruya, una geografía escarpada que dificulta el ingreso de brigadistas y equipos de emergencia. Según informó el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, el descenso de la temperatura permitió disminuir la intensidad de las llamas, aunque advirtió que el incendio "todavía está latente" y continúa siendo muy complejo de combatir.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el fuego ya arrasó unas 5.700 hectáreas de pastizales y afectó áreas de producción ganadera. Mientras Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente y coordina el envío de agua envasada, barbijos y otros insumos para el personal desplegado, la muerte del vecino de Nazareno se convirtió en la consecuencia más grave de la ola de incendios que afecta a Salta, favorecida por el viento Zonda, la sequedad de la vegetación y las difíciles condiciones del terreno.