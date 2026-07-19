El Gobierno incumplió la meta fiscal del semestre con el FMI y pedirá un "waiver"

El Gobierno nacional cerró el primer semestre sin poder cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras registrar en junio un déficit en el Sector Público Nacional que superó el billón de pesos.

La pauta pactada con el organismo multilateral establecía un piso de $6,9 billones para el período enero-junio, pero la recaudación acumulada alcanzó los $6,3 billones, lo que genera una diferencia negativa cercana a los $570.000 millones y obligará al Poder Ejecutivo a solicitar un waiver o perdón formal, detalló la agencia Noticias Argentinas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el saldo negativo a la postergación de los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas hacia fines de agosto, sumado al impacto estacional del pago de medio aguinaldo y un aumento en los subsidios energéticos.

Pese al desvío, analistas y consultoras privadas coincidieron en que se trata de una diferencia acotada que no compromete el ancla fiscal, por lo que estiman que el FMI aprobará la revisión a fines de julio y destrabará el desembolso previsto de más de 680 millones de dólares.