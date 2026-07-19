Por la final del Mundial, hoy cambia el horario de los supermercados

El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta informó que este domingo las principales cadenas de supermercados de la ciudad cerrarán sus puertas a las 15 para que los trabajadores puedan acompañar la final del Mundial que disputará la Selección Argentina.

La medida fue acordada con distintas empresas y permitirá que los empleados compartan la previa y el encuentro junto a sus familias.

Entre las cadenas que adhieren se encuentran Damesco, Comodín, Carrefour, ChangoMás, Super Vea, Jumbo, Easy, La Anónima, Makro, Vital, El Milagro y La Rotonda Lácteos, además de otros comercios que se sumaron a la iniciativa.

Desde el gremio agradecieron el acompañamiento de las empresas y señalaron que la decisión reconoce la importancia que tiene este acontecimiento deportivo para los argentinos. "El fútbol no es solo un deporte, sino la manifestación de una pasión compartida", expresaron en el comunicado.