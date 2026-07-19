Por la final del Mundial, hoy cambia el horario de los supermercados

La medida fue acordada entre el Sindicato de Empleados de Comercio y las principales cadenas para que los trabajadores puedan seguir la final de la Selección Argentina junto a sus familias.
Salta19/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

1749312885959-el-negocio-los-supermercados-esta-muy-complicado-la-situacion-esta-muy-fea-1jpg

El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta informó que este domingo las principales cadenas de supermercados de la ciudad cerrarán sus puertas a las 15 para que los trabajadores puedan acompañar la final del Mundial que disputará la Selección Argentina.

La medida fue acordada con distintas empresas y permitirá que los empleados compartan la previa y el encuentro junto a sus familias.

21708-el-gobierno-de-la-provincia-continua-con-el-amplio-operativo-por-incendios-de-pastizales“Puede haber negligencia o maldad”: la advertencia sobre el origen de los incendios en Salta

Entre las cadenas que adhieren se encuentran Damesco, Comodín, Carrefour, ChangoMás, Super Vea, Jumbo, Easy, La Anónima, Makro, Vital, El Milagro y La Rotonda Lácteos, además de otros comercios que se sumaron a la iniciativa.

Desde el gremio agradecieron el acompañamiento de las empresas y señalaron que la decisión reconoce la importancia que tiene este acontecimiento deportivo para los argentinos. "El fútbol no es solo un deporte, sino la manifestación de una pasión compartida", expresaron en el comunicado.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail