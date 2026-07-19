“Puede haber negligencia o maldad”: la advertencia sobre el origen de los incendios en Salta

La mayoría de los incendios forestales registrados en Salta tiene intervención humana. Así lo aseguró el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, quien explicó que la mayor parte de los focos comienza por quemas de basura, restos de poda o descuidos que terminan fuera de control.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, el funcionario sostuvo que el viento Zonda agrava rápidamente cualquier foco.

"Los incendios en su mayoría son por mano del hombre, por negligencia o exceso de confianza. También puede haber maldad", afirmó.

Rodríguez explicó que muchas personas subestiman el riesgo de encender fuego para eliminar residuos vegetales.

"Alguien prende fuego porque le gusta quemar la basura o los restos de poda y después no dimensiona el problema que puede generar", señaló.

En ese sentido, insistió en que durante los días de viento no debe realizarse ningún tipo de quema.

"La recomendación principal es no prender fuego bajo ninguna circunstancia", concluyó.