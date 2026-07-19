Aunque están controlados, los incendios podrían reactivarse por el viento

Los incendios registrados en Salta durante el fin de semana permanecen controlados, pero todavía existe riesgo de reactivación por las fuertes ráfagas y los cambios en la dirección del viento.

Así lo explicó el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, en diálogo con Qué Domingo, por Aries. El funcionario señaló que controlar un incendio no significa que el fuego se encuentre completamente extinguido.

En sectores como Campo Quijano todavía permanecen postes, raíces, troncos y árboles encendidos. Por ese motivo, las dotaciones realizan tareas de enfriamiento para eliminar los denominados “puntos calientes”.

Rodríguez advirtió que, antes del ingreso del frente fresco, el viento podría rotar y avanzar en diferentes direcciones. Esa situación representa un peligro para sectores de vegetación que no fueron alcanzados inicialmente por las llamas.