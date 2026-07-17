La inflación mayorista aumentó 1,1% en junio

La inflación mayorista en junio subió 1,1% mensual, debido a la suba de 1,0% en los “Productos nacionales” y de 2,3% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el sexto mes del 2026, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) había registrado un alza de 33,7% con respecto al año anterior y un acumulado del 15,6% en la primera mitad del año.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,26 puntos porcentuales (p.p.); “Productos agropecuarios”, con 0,23 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,19 p.p.; y “Energía eléctrica”, con 0,13 p.p.; compensados por “Petróleo crudo y gas”, con -0,56 p.p.

Con respecto al Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) marcó una suba del 1,1%, compuesto por un alza del 1,1% en productos nacionales y 2,2% en productos importados. Además, la variación interanual registró un 33,0% y un acumulado anual hasta junio del 14,6%.

Asimismo, el nivel general del Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 1,1% en el mismo período, como consecuencia de la disminución de 0,6% en los “Productos primarios” y la suba de 1,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El IPIM mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. El IPIB excluye el efecto impositivo del IPIM y el IPP mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos.

La opinión oficial sobre la inflación mayorista

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su cuenta en la red social X para opinar sobre el resultado de la medición que realizó el INDEC de la inflación mayorista en junio. El funcionario la destacó como "la más baja en 4 meses".

"Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015" mencionó el jefe del Palacio de Hacienda en su posteo.

Para cerrar su publicación, optó por resaltar que "los precios de los productos primarios se redujeron 1,2% mensual, en tanto los de productos manufacturados aumentaron 1,6% y los de la energía eléctrica 6,6%. Dentro de los productos manufacturados, se destacó la baja de 0,3% mensual en alimentos y bebidas".

La inflación minorista de junio fue la más baja en 10 meses

La inflación de junio se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del número más bajo desde agosto de 2025. La inflación interanual se ubicó en 33,5% y acumula en el año una variación de 16,8%.

"La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación", destacó el Palacio de Hacienda.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que la inflación núcleo es la más baja desde julio del año pasado.

Según el INDEC, los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

Perfil