A cuánto puede llegar el dólar sin la intervención del Gobierno

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, se actualiza la banda cambiaria y el techo se ubicará por debajo de los $1900 en agosto. Dada la desaceleración sostenida en los últimos tres meses en la suba de precios, el límite establecido por el Banco Central (BCRA) en el tipo de cambio oficial se eleva cada vez más lento, en un contexto donde el valor del dólar viene aumentando.

La inflación fue del 1,9% mensual, según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata de la primera vez en 10 meses que perfora el 2%. Este resultado impacta directamente sobre el esquema cambiario, ya que desde comienzos de este año el techo y el piso de la banda están indexados al último dato de IPC, que tiene dos meses de rezago.

Este esquema establece el margen de flotación del dólar mayorista antes de que el BCRA intervenga. Prevé que, si la cotización perfora el piso, el Central intervenga mediante la compra de reservas. Si alcanza el techo, deberá vender divisas. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno levantó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Tras las elecciones legislativas, el BCRA decidió que los ajustes se realizarían según el último dato inflacionario disponible para evitar un atraso cambiario real.

Si se toma como referencia que el techo de la banda finalizará julio en $1844,87 —producto de la inflación del 2,1% de mayo—, la aplicación del 1,9% correspondiente al IPC de junio elevará ese límite máximo a una zona cercana a los $1879,92 para el cierre de agosto.

El analista financiero Christian Buteler señaló que, con una menor alza de los precios, "la suba del dólar le va a ganar a la inflación“. Este escenario se observó en junio, donde el dólar subió 5%, mientras que el IPC de mayo fue de 2,1%, valor que se tomó en cuenta para determinar la banda cambiaria en ese período. De todos modos, la brecha no se achicó de forma significativa porque se ubicó alrededor del 20%, algo que se sostiene desde marzo.

En ese sentido, evaluó que es posible que se vaya reduciendo la brecha que hoy existe entre el techo y el valor del dólar de cara al segundo semestre, período donde “siempre se suele tener mayor presión en el tipo de cambio”. “Generalmente, el segundo semestre suele ser más exigente en cuanto a la necesidad de dólares, dado que baja un poco la oferta y eso hace que el precio suba”, puntualizó.

Sin embargo, señaló que “en el corto y mediano plazo, no hay riesgo de verse amenazada ni presionada”. En los últimos días, la oferta se equilibró gracias al ingreso de divisas del sector petrolero, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Hacia el 2027, el foco estará puesto en las elecciones presidenciales. Buteler remarcó que el trade electoral llevará a la dolarización de cartera, lo que va a provocar más demanda al tipo de cambio y, por lo tanto, mayor posibilidad de reducción en la brecha con el techo de la banda.

Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, coincidió en que la distancia entre el tipo de cambio oficial respecto al techo se va a ir recortando, pero descartó la posibilidad de que el dólar llegue a tocar este límite. Esto se debe a que durante la segunda parte del año “el dólar va a ir más rápido que la inflación y las tasas”. En ese sentido, anticipó que “el BCRA va a ir interviniendo para sacarle volatilidad”.

Por su parte, Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, puntualizó que “el techo es menos relevante”. A pesar de que el límite que establece la autoridad monetaria cada vez sube más lento, el valor real del dólar en el mercado libre (spot) tiene una distancia cercana al 30%. Proyectó que el tipo de cambio no lo alcanzará en el futuro próximo, dado que crecerá a un menor ritmo que el último mes.

El tipo de cambio oficial mayorista cerró ayer a $1474,50. Con un techo de banda posicionado en $1825,19, los separan una distancia de $350,69, equivalente al 19%.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó $13,50, contra una caída de $0,50 de la semana anterior”, señaló Gustavo Quintana, operador de cambios en PR, en su cuenta de X.

En las primeras dos semanas de julio, la divisa mayorista registra una baja de $7,50 (-0,5%) cuando la semana pasada presentaba una suba de $3,50. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un incremento de $17,50 (+1,2%).

La Nación