El consumo privado cayó 1,1% en junio y acumula siete meses consecutivos en baja

El consumo privado volvió a mostrar señales de debilidad en junio. Según un informe de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de los hogares cayó 1,1% interanual, marcando la séptima baja consecutiva y acumulando un retroceso del 1,7% en lo que va de 2026 respecto al mismo período del año pasado.

Pese a ese panorama, el estudio registró una mejora del 1,2% en comparación con mayo, lo que interrumpió dos meses de estancamiento. Sin embargo, los datos reflejan un escenario dispar: mientras el consumo masivo creció 1,1%, rubros como indumentaria, calzado, electrodomésticos, combustibles y restaurantes volvieron a registrar caídas.

El informe también reveló una fuerte retracción en el consumo de carne vacuna (-13,5%), carne aviar (-8%) y en las compras con tarjeta de crédito (-5,2%). Además, descendieron las ventas en supermercados y la recaudación real del IVA, indicadores que reflejan el menor poder de compra de los hogares argentinos.