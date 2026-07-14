Sucedió pese que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, mostró una mayor calma, en sintonía la inflación general.
La canasta básica se aceleró al 2,2%: una familia necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre
Economía14/07/2026
El costo de la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza, trepó un 2,2% en junio, lo cual implicó una aceleración de los precios.
Los datos publicados por el INDEC este martes mostraron que, por noveno mes consecutivo, la CBT mostró un alza superior al 2,2%.
De este modo, una familia "tipo", compuesta por una pareja de adultos con dos hijos en edad de escuela primaria, necesitó $1.531.473 para no ser considerada pobre.
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