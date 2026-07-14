La canasta básica se aceleró al 2,2%: una familia necesitó más de $1.500.000 para no ser pobre

Sucedió pese que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, mostró una mayor calma, en sintonía la inflación general.

Los datos publicados por el INDEC este martes mostraron que, por noveno mes consecutivo, la CBT mostró un alza superior al 2,2%.

De este modo, una familia "tipo", compuesta por una pareja de adultos con dos hijos en edad de escuela primaria, necesitó $1.531.473 para no ser considerada pobre.

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