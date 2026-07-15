El riesgo país baja y se acerca a los 400 puntos

El riesgo país abandona la tendencia alcista de las últimas dos ruedas y se acerca a los 400 puntos. Por su parte, las acciones argentinas registran subas tanto en el mercado local como en la Bolsa de Nueva York.

El indicador elaborado por JP Morgan cae cinco unidades y se ubica en los 405 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se aleja de las 410 unidades que tocó ayer y se acerca a su valor mínimo de la gestión libertaria, cuando el pasado viernes tocó los 402 puntos.

Este resultado es el reflejo del desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local suben hasta 0,9% (AE38), mientras que los Globales ascienden hasta 1,1% (GD30).

Fernando Marull, socio de FMyA, sostuvo que la compresión en el riesgo país se da como consecuencia del contexto internacional. Si bien el conflicto de Medio Oriente se sostiene, lo que hace que el precio del petróleo suba y haya expectativas de un incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), las bolsas internacionales operan en territorio positivo y las tasas estadounidenses a 10 años están “más tranquilas”. Este contexto ayuda a que haya más apetito por títulos argentinos.

A esto se le suman las buenas noticias que hubo ayer sobre la macroeconomía local. El analista destacó que el Banco Central compró US$532 millones, el mayor monto en la era Milei, y la desaceleración en la inflación de junio, que perforó el 2% por primera vez en 10 meses. En ese sentido, evaluó que, si el mercado internacional acompaña, el riesgo país puede perforar los 400 puntos.

En sintonía con los principales índices de Wall Street, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) registran subas. Lideran el panel Globant (+3,9%), Banco Supervielle (+3,7%) y Banco Macro (+2,7%). Por su parte, Mercado Libre retrocede mayormente 1,5%.

La Bolsa porteña también tiende al alza: el Merval suma 1% y cotiza a 3.262.667,08 unidades, lo equivalente a US$2087,55 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,7%).

La Nación