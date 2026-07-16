Se necesitaron más de $678.000 para criar a un hijo en junio, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En junio -con una inflación de 1,9%-, el costo de la crianza de un menor de entre 6 a 12 años llegó a $678.308 mensuales.

Para los bebés, el valor fue de $529.539, mientras que para los chicos de entre uno y tres años fue de $630.926. Para el rango etario de cuatro a cinco, la canasta de crianza totalizó $539.612.

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En junio, el costo mensual de bienes y servicios fue el siguiente para cada grupo etario:

Menores de un año: $173.468.

De uno a tres años: $223.988.

De cuatro a cinco años: $285.275.

De seis a 12 años: $353.885.

Por su parte, el costo de cuidado para cara rango fue:

Menores de un año: $356.071.

De uno a tres años: $406.938.

De cuatro a cinco años: $254.337.

De seis a 12 años: $324.423.