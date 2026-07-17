Buscan reunir a mil corredores en la maratón "Corro por vos" 2026

HIRPACE lanzó la convocatoria para una nueva edición de la maratón solidaria "Corro por vos", que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 9, con punto de partida y llegada en el Monumento a Güemes.

La actividad, que se convirtió en uno de los eventos solidarios más convocantes de la ciudad, busca reunir este año a 1.000 corredores y a unas 7.000 personas en la tradicional caminata familiar, con el objetivo de recaudar fondos para sostener el trabajo que la institución realiza con personas con discapacidad.

La gerente administrativa de HIRPACE, Natalia Scartezzini, contó que la organización comenzó a principios de año y destacó el respaldo recibido por parte del sector privado.

La institución se fijó como meta alcanzar el millar de participantes en la prueba competitiva antes del día de la carrera. "Ya estamos llegando a los 600 corredores. Nos gustaría alcanzar los mil para el 30 de agosto y que cada uno sienta que, además de hacer deporte, está realizando un aporte para una institución que hoy necesita del acompañamiento de todos los salteños", expresó.

Además de la competencia, HIRPACE volverá a organizar la caminata solidaria que cada año reúne a familias, alumnos y vecinos. El recorrido partirá desde el Monumento a Güemes hasta la zona del shopping y regresará al punto de partida.

"Queremos sumar unas 7.000 personas caminando junto a la familia de HIRPACE. Siempre es una jornada muy especial porque acompaña mucha gente que quizás no corre, pero quiere colaborar con la institución", indicó Scartezzini.

Las inscripciones para la carrera competitiva pueden realizarse a través del sitio web de FC Running, mientras que quienes deseen participar de la caminata podrán adquirir la pechera solidaria en la sede de HIRPACE, ubicada en Santiago del Estero 1951.

Como parte de la campaña de difusión, el 1 de agosto, a las 17, la institución realizará una jornada en la USINA Cultural, donde habrá venta de pecheras y una clase abierta de zumba para quienes deseen sumarse. "El objetivo siempre va a ser colaborar con la institución y seguir sosteniendo las prestaciones que brindamos todos los días", concluyó.