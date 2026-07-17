“Wonderwall” llega al número 1 global de Spotify, 30 años después de su lanzamiento

La canción “Wonderwall”, de la banda británica Oasis, alcanzó el puesto número 1 en la lista global de Spotify por primera vez en su historia, tres décadas después de su lanzamiento en octubre de 1995.

El hito se registró el jueves tras acumular más de 5,01 millones de reproducciones en un solo día, un nuevo máximo histórico para el tema.

El impulso detrás de este ascenso tiene nombre propio: el Mundial 2026.

A lo largo del torneo, los jugadores de la selección de Inglaterra convirtieron el tema en su himno no oficial, y tras cada victoria entonaron la canción junto a sus aficionados en el estadio.

La tradición arrancó con la primera victoria ante Croacia, cuando el delantero Harry Kane declaró que cantar con los hinchas fue uno de sus momentos favoritos en toda su carrera.

La costumbre se repitió tras el triunfo sobre República Democrática del Congo, luego en Ciudad de México y finalmente en Miami, en el partido de cuartos de final ante Noruega.

El mediocampista Morgan Rogers explicó el espíritu del ritual en declaraciones a la prensa: “No te consideres inglés si no sabes la letra. Es una canción tan conocida que todo el mundo tiene que saber la letra. Si no, mejor que la aprendas rápido”.

Además de liderar el ranking global, “Wonderwall” alcanzó también un nuevo máximo en el chart de Estados Unidos, con 857.000 reproducciones en un día.

En las redes sociales, los usuarios reaccionaron con sorpresa ante el fenómeno. “5 millones de streams al día. Para una canción de 30 años. La música llegó a su cima en los 90 y simplemente vivimos en ella”, escribió uno.

Otro añadió: “Algunas canciones no envejecen... solo esperan a que la próxima generación le dé al play”.

El guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, celebró que la canción se haya convertido en el símbolo del equipo.

"‘Wonderwall’ le pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores", afirmó en declaraciones a la revista People. “Mucha suerte a todos los que han viajado hasta allá”.

Infobae