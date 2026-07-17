Anunciaron los proyectos ganadores del IDEA 2026
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Audiovisuales, anuncia los beneficiarios del Plan de Fomento IDEA 2026. Con una inversión de 74 millones para este primer llamado, y 62 proyectos presentados a concurso, se afianza una política pública que impulsa la producción local, acompaña a sus realizadores y fortalece el crecimiento de una industria en constante desarrollo.
Los proyectos, distribuidos en las distintas líneas de Concursos, Subsidios y Programas, evidencian el presente activo y creativo de los realizadores salteños. En ese contexto, la continuidad de acciones de fomento resulta clave para consolidar el desarrollo de una industria que genera trabajo, promueve nuevas miradas y posiciona a la provincia como un polo audiovisual de referencia en la región.
Ganadores
Concurso Cortometrajes de Ficción
$15.000.000 para la realización del cortometrajes
- Proyecto Ganador: PUMITA
Productor y presentante: Alejandro Siñanes
Guión y dirección: Lucas Gonzalez
- Proyecto Suplente: EL LARGO DÍA DE SANDRA PALACIO
Productora presentante: Mariel Vítori
Guión y dirección: Candela Arevalo
Concurso de Cortometrajes en Coproducción Salta – Jujuy
$17.000.000 para la realización de cada cortometraje
- Proyecto Ganador de Coproducción Mayoritaria de Salta – Minoritaria Jujuy: LA MUJER Y LA ORUGA
Productora Mayoritaria: María Sol Villena
Productor Minoritario: Nahuel Martínez
Dirección: Lautaro Camacho
- Proyecto Ganador de Coproducción Mayoritaria de Jujuy – Minoritaria Salta: LAS TERRAZAS
Productora mayoritaria: Emilce Reyna
Productora minoritaria: Deborah Valado
Guión y dirección: Luciana Herrera
Programa Cine en Comunidad
- Tutores Seleccionados: Mauricio Montaldi, Laura Basombrío y Santiago Alvarez.
- Municipios: Seclantás, Campo Santo, El Carril.
Programa Desarrollo de Largometraje
Clínicas para el desarrollo de proyectos de ficción y documental y premios hasta $4.500.000
- LOS OJOS FEROCES de Laura Basombrío
- BABILONIA de Ailen Yanina Cruz
- CAMINO DEL FIN DEL MUNDO de Gustavo Granados
- UN CUERPO de Patricia López Mompó
Programa Laboratorio de Cortometrajes
Clínicas para el desarrollo de proyectos de ficción y un premios de $5.000.000 para producción
- ARGENTINA, A 1600 KM de Luciana de Huerto Herrera
- EL ALGARROBAL de Matías Martínez Ezpelta
- DE TANTAS EXCUSAS de Nahuel Martínez
- VESTIGIOS DE UN SOL DE MAYO de Facundo Pastrana
- AMOR DE MADRE de Ludmila Freytes
- 745101 de Francisco Campos
Subsidio Apoyo a Rodajes
- SULUJ
Productor presentante: Daniel Elías
Guión y dirección: Daniela Seggiaro
Apoyo: $10.000.000
- A LA ESTRATÓSFERA
Productor y director: Emiliano Goyeneche
Apoyo: $5.000.000
Subsidio Apoyo a Finalización
- MILAGRO – DOCUMENTAL PARA UNA PEREGRINACIÓN
Productor presentante: Emmanuel Naser
Dirección: Aida Navajas
Apoyo: $5.000.000
Subsidio Apoyo a participación en eventos cinematográficos
- ES PARA EL VIENTO
Productora presentante: Ana Laura García Jarsún
Apoyo: $350.000