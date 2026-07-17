Anunciaron los proyectos ganadores del IDEA 2026

Con la participación de 62 proyectos audiovisuales, IDEA 2026 reafirma el dinamismo del sector en Salta. Constó de una inversión de 74 millones para este primer llamado.
Cultura & Espectáculos17/07/2026

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La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Audiovisuales, anuncia los beneficiarios del Plan de Fomento IDEA 2026. Con una inversión de 74 millones para este primer llamado, y 62 proyectos presentados a concurso, se afianza una política pública que impulsa la producción local, acompaña a sus realizadores y fortalece el crecimiento de una industria en constante desarrollo.

Los proyectos, distribuidos en las distintas líneas de Concursos, Subsidios y Programas, evidencian el presente activo y creativo de los realizadores salteños. En ese contexto, la continuidad de acciones de fomento resulta clave para consolidar el desarrollo de una industria que genera trabajo, promueve nuevas miradas y posiciona a la provincia como un polo audiovisual de referencia en la región.

Ganadores

Concurso Cortometrajes de Ficción
$15.000.000 para la realización del cortometrajes

  • Proyecto Ganador: PUMITA
    Productor y presentante: Alejandro Siñanes
    Guión y dirección: Lucas Gonzalez
  • Proyecto Suplente: EL LARGO DÍA DE SANDRA PALACIO
    Productora presentante: Mariel Vítori
    Guión y dirección: Candela Arevalo

Concurso de Cortometrajes en Coproducción Salta – Jujuy
$17.000.000 para la realización de cada cortometraje

  • Proyecto Ganador de Coproducción Mayoritaria de Salta – Minoritaria Jujuy: LA MUJER Y LA ORUGA
    Productora Mayoritaria: María Sol Villena
    Productor Minoritario: Nahuel Martínez
    Dirección: Lautaro Camacho
  • Proyecto Ganador de Coproducción Mayoritaria de Jujuy – Minoritaria Salta: LAS TERRAZAS
    Productora mayoritaria: Emilce Reyna
    Productora minoritaria: Deborah Valado
    Guión y dirección: Luciana Herrera

 Programa Cine en Comunidad

  • Tutores Seleccionados: Mauricio Montaldi, Laura Basombrío y Santiago Alvarez.
  • Municipios: Seclantás, Campo Santo, El Carril.

Programa Desarrollo de Largometraje
Clínicas para el desarrollo de proyectos de ficción y documental y premios hasta $4.500.000

  • LOS OJOS FEROCES de Laura Basombrío
  • BABILONIA de Ailen Yanina Cruz
  • CAMINO DEL FIN DEL MUNDO de Gustavo Granados
  • UN CUERPO de Patricia López Mompó

Programa Laboratorio de Cortometrajes
Clínicas para el desarrollo de proyectos de ficción y un premios de $5.000.000 para producción

  • ARGENTINA, A 1600 KM de Luciana de Huerto Herrera
  • EL ALGARROBAL de Matías Martínez Ezpelta
  • DE TANTAS EXCUSAS de Nahuel Martínez
  • VESTIGIOS DE UN SOL DE MAYO de Facundo Pastrana
  • AMOR DE MADRE de Ludmila Freytes
  • 745101 de Francisco Campos

 Subsidio Apoyo a Rodajes

  • SULUJ
    Productor presentante: Daniel Elías
    Guión y dirección: Daniela Seggiaro
    Apoyo: $10.000.000
  • A LA ESTRATÓSFERA
    Productor y director: Emiliano Goyeneche
    Apoyo: $5.000.000

 Subsidio Apoyo a Finalización

  • MILAGRO – DOCUMENTAL PARA UNA PEREGRINACIÓN
    Productor presentante: Emmanuel Naser
    Dirección: Aida Navajas
    Apoyo: $5.000.000

Subsidio Apoyo a participación en eventos cinematográficos

  • ES PARA EL VIENTO
    Productora presentante: Ana Laura García Jarsún
    Apoyo: $350.000

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