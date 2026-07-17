Artesanos salteños exponen en la Expo Rural de Palermo 2026

El Mercado Artesanal de Salta participa en la Expo Rural de Palermo 2026, uno de los eventos más relevantes de la producción, la cultura y las tradiciones argentinas, con el objetivo de difundir el patrimonio artesanal de la Provincia y fortalecer la promoción del Mercado Artesanal, el primero de la República Argentina.

La misma se llevará a cabo hasta el 26 de julio de 9 a 20 horas en el Predio Ferial de Buenos Aires. Durante la exposición, los visitantes podrán conocer y apreciar la calidad, diversidad y autenticidad de las artesanías elaboradas por manos salteñas.

Las piezas exhibidas reflejan la riqueza cultural de los distintos rincones de la Provincia, destacando técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación y el valor del trabajo artesanal como expresión de identidad.

La participación del Mercado Artesanal permite visibilizar el trabajo de los artesanos, generar vínculos con otros artesanos y promover el intercambio con instituciones, referentes culturales y representantes de otras provincias.

El director del Mercado Artesanal de Salta, Mario Luna, destacó la importancia de continuar impulsando la presencia de los artesanos de la institución en espacios de alcance nacional, fortaleciendo la comercialización de sus productos y consolidando a la artesanía como un sector estratégico para el desarrollo cultural, social y económico de Salta.

La presencia en la Expo Rural de Palermo reafirma el compromiso del Mercado Artesanal de Salta con la promoción, preservación y difusión del patrimonio artesanal provincial, llevando la identidad salteña a escenarios de relevancia nacional y acercando al público el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones a través de sus oficios.