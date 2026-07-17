Habilitaron el nuevo acceso al cerro San Bernardo

Finalizaron las obras en el acceso al cerro San Bernardo por el Portezuelo. Las tareas constaron de una renovación y construcción de un nuevo nodo vial con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad.

Evelia Díaz, subsecretaría de Inspección y Certificación, detalló que “se trató de una obra de renovación total del acceso al cerro que incluyó la construcción de nuevos cordones cuneta, dársenas, vados, calzada y rotonda nueva”.

“Particularmente, la rotonda beneficiará tanto a quienes se trasladen por el Portezuelo desde el centro y deseen ingresar a la reserva natural o a quienes salgan de la misma y quieran dirigirse hacia la rotonda de los Gauchos”, remarcó la funcionaria.

Se solicita a los vecinos y turistas, respetar las nuevas indicaciones y accesos para prevenir siniestros viales, teniendo en cuenta que la circulación por la zona requerirá de un tiempo para su adaptación habitual.