Periodista deportiva argentina en EE.UU contó la trastienda del Mundial que no se ve por TV

Mientras millones de hinchas disfrutan cada partido desde sus casas, detrás de cada transmisión hay jornadas maratónicas. Desde Nueva Jersey, la periodista deportiva Mari Ro contó en Aries que lleva 37 días recorriendo Estados Unidos, entre vuelos, rutas, cambios de ciudad y apenas unas pocas horas de descanso. "Hoy dormí solo cuatro horas, pero acá estamos, de pie", resumió.

La cobertura también tuvo momentos de tensión. La periodista relató que el vuelo desde Atlanta hacia Nueva York sufrió una demora de una hora y media por el humo de los incendios forestales en Canadá. Incluso, el avión debió sobrevolar el aeropuerto antes de poder aterrizar. "Todos rezábamos para no tener que volver a Atlanta", recordó.

Más allá del fútbol, Mari Ro aseguró que el Mundial dejó al descubierto algunos problemas organizativos. Si bien destacó la cordialidad de los voluntarios, consideró que hubo muchas falencias en la logística, la información para la prensa y los traslados entre las distintas sedes. "Estados Unidos es una potencia, pero todavía tiene mucho por mejorar en la organización de un evento de esta magnitud", opinó.

Con seis Mundiales en su carrera, la periodista también dejó un consejo para quienes sueñan con seguir sus pasos. Contó que eligió el periodismo deportivo tras una lesión que le impidió estudiar Educación Física y aseguró que hoy la profesión exige reinventarse constantemente. "Hay que autoemplearse, aprovechar las redes y hacer de la pasión un trabajo", concluyó.