Final de la Copa del Mundo en New Jersey: entradas de hasta US$12.000 y vuelos agotados

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Nueva York y Nueva Jersey. El duelo entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium, promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos de la historia. La enorme demanda disparó el precio de las entradas, que en la reventa ya oscilan entre los US$10.000 y US$12.000, mientras que los paquetes Hospitality superan los US$13.000 por persona.

La pasión albiceleste también se reflejó en la venta de pasajes. Los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas hacia Nueva York se agotaron rápidamente tras la clasificación frente a Inglaterra, mientras que agencias de turismo reportaron un incremento del 6.000% en las búsquedas de vuelos hacia la ciudad sede de la final. En paralelo, miles de argentinos ya comenzaron a llegar a la Gran Manzana para acompañar al equipo de Lionel Messi.

Sin embargo, no todo es entusiasmo. El pronóstico anticipa lluvias para el sábado y el domingo, un dato relevante ya que el MetLife Stadium no cuenta con techo. Además, el humo proveniente de los incendios forestales en la provincia canadiense de Ontario mantiene vigentes alertas por la calidad del aire y ya provocó demoras y cancelaciones de vuelos en la región.

Como en cada gran cita de la Selección, la previa tendrá color argentino. Para este sábado fueron convocados dos banderazos masivos: uno en el monumento al General San Martín, en Central Park, y otro en Times Square, donde miles de hinchas volverán a teñir de celeste y blanco uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, en la antesala de una final que paraliza al mundo.