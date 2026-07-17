Aerolíneas Argentinas sumó un tercer vuelo especial para la final del Mundial

Aerolíneas Argentinas incorporó un tercer vuelo chárter hacia Nueva York para quienes buscan llegar a tiempo a la final del Mundial entre Argentina y España. El servicio despegará este sábado a las 22 desde el aeropuerto de Ezeiza y el pasaje de ida tiene un valor de US$2.200 más impuestos, según el sistema de reservas de la compañía.

La nueva operación se suma a los dos vuelos especiales anunciados tras la clasificación de la Selección a la final, cuyos casi 500 asientos se agotaron en apenas diez minutos. Con esta incorporación, la aerolínea intenta responder a una demanda que continúa superando ampliamente la oferta disponible.

La expectativa por la definición del Mundial generó una fuerte demanda de pasajes hacia Estados Unidos en las últimas horas, con miles de argentinos que buscan acompañar al equipo de Lionel Messi en el partido decisivo que se jugará este domingo en el MetLife Stadium.