¡Última oportunidad! Hoy continúa la venta de entradas para River-Aldosivi
Después de dos jornadas marcadas por largas filas y una gran expectativa, hoy viernes continúa la venta del remanente de entradas para el partido entre River Plate y Aldosivi que se disputará esta noche en el estadio Padre Ernesto Martearena, por los 16avos de final de la Copa Argentina.
El entusiasmo de los hinchas quedó reflejado desde el miércoles, cuando cientos de fanáticos comenzaron a hacer fila para asegurarse un lugar. Durante la jornada de ayer se realizó la venta presencial y también el retiro de las entradas físicas para quienes habían comprado sus tickets de manera online. Muchos simpatizantes incluso pasaron la noche en las inmediaciones del estadio para no quedarse afuera.
Ahora, la organización confirmó que hoy, de 10 a 16, se venderá el remanente de entradas en las boleterías norte del estadio Martearena. Además, aún quedan localidades disponibles a través de la plataforma Deportick, donde se ofrece una última tanda de populares, preferenciales y plateas.
Los valores son los siguientes:
- Popular: $55.000
- Preferencial: $75.000
- Platea: $95.000
Se espera una nueva concurrencia masiva de hinchas riverplatenses, ya que el encuentro genera una enorme expectativa en Salta y la región, con la posibilidad de ver nuevamente al equipo de Marcelo Gallardo en la provincia.
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