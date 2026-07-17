Los incendios que complican la previa de la final del Mundial

La previa de la final del Mundial entre Argentina y España también tiene un protagonista inesperado: el humo de los incendios forestales que afectan a Canadá. La densa nube alcanzó ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Detroit, provocando alertas por la calidad del aire, demoras en vuelos y preocupación entre quienes ya llegaron para vivir el partido decisivo. Las autoridades sanitarias recomendaron reducir las actividades al aire libre y advirtieron que la situación podría extenderse durante el fin de semana.

La periodista deportiva Mari Ro, que cubre su sexto Mundial desde Estados Unidos, contó en Aries que el fenómeno ya impactó en la logística de la cobertura. "Nuestro vuelo desde Atlanta se demoró una hora y media porque no permitían el aterrizaje. Sobrevolamos el aeropuerto y todos rezábamos para no tener que volver", relató sobre la odisea para llegar a Nueva Jersey.

Aunque este viernes el cielo amaneció despejado, la periodista explicó que la noche anterior el humo era claramente visible sobre Nueva York. Incluso, la Selección Argentina debió modificar su cronograma de trabajo y reprogramó el entrenamiento previsto para evitar complicaciones tras el retraso en el viaje desde Atlanta.

Según reportes oficiales, más de 800 incendios forestales permanecen activos en Canadá, muchos de ellos fuera de control, y el humo ya provocó que varias ciudades norteamericanas registraran algunos de los peores índices de calidad del aire del mundo. Los pronósticos anticipan que las lluvias previstas para las próximas horas podrían mejorar las condiciones justo antes de la gran final del domingo.