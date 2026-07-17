La Selección Argentina con indumentaria definida para la final ante España

La final del Mundial 2026 comenzó a palpitarse y se definió cómo será la indumentaria de ambas selecciones el próximo domingo a las 16 en el MetLife Stadium.

Para el compromiso contra los españoles, el combinado nacional saltará al campo de juego como cada vez que alzó la Copa del Mundo, de celeste y blanco, como marca la historia. El pantalón también será blanco al igual que las medias.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a utilizar su tradicional y emblemática camiseta verde, la misma con la que conquistó el Lusail cuatro años atrás, la Copa América 2021 contra Brasil en el Maracaná y en la final del 2024 ante Colombia. El short y las medias, del mismo color.

Por su parte, el equipo español tendrá su tradicional "casaca" roja con mangas azules. El pantalón será azul y las medias del mismo color con detalles de la bandera de su país. Unai Simón tendrá un celeste más fuerte en toda su vestimenta. En su segunda final mundialista, podrá usar su equipación titular, distinta a la única Copa que levantó en Sudáfrica, cuando lo hizo con la suplente.

En lo que respecta a la Argentina, se repite nuevamente el conjunto del primer partido y los anteriores mano a mano contra Cabo Verde, Egipto y Suiza, no así con Austria cuando tuvo medias azules.