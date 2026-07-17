Obras paralizadas: amplían el plazo para resolver contratos y pagos pendientes

El Ministerio de Economía prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para que las empresas constructoras soliciten su incorporación al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida responde a pedidos formulados por distintos contratistas, que solicitaron tiempo adicional para completar los trámites de adhesión mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

El régimen había sido creado a comienzos de julio para resolver obligaciones pendientes vinculadas con contratos de obra pública. La herramienta permite encauzar el cierre de acuerdos, certificados y deudas originados en proyectos ejecutados o paralizados.

Desde el Gobierno señalaron que la extensión del plazo busca garantizar una mayor participación de empresas y facilitar la presentación de la documentación requerida.

La resolución aclara que la prórroga no modifica el cupo máximo establecido ni altera las demás condiciones del régimen original.

La medida adquiere especial relevancia en medio de los conflictos entre Nación, provincias y empresas por la paralización de obras y la demora en el pago de certificados.

Los contratistas interesados tendrán tiempo hasta el jueves 23 de julio, inclusive, para completar la solicitud de adhesión.