El "machete" del arquero inglés que hizo reír a Messi tras la clasificación de Argentina

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una curiosa imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. Mientras los jugadores celebraban en el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el histórico masajista de la Selección, Marcelo "Daddy" D'Andrea, encontró la botella de agua del arquero inglés Jordan Pickford, que tenía adherido un "machete" con información sobre los posibles ejecutores argentinos en una eventual definición por penales.

La botella fue mostrada a Lionel Messi, Nicolás González y Enzo Fernández, quienes observaron las anotaciones con sorpresa y entre risas. Pickford, reconocido por utilizar este tipo de ayudas en tandas de penales, había anticipado antes del encuentro que Inglaterra estaba preparada para disputar "90 minutos, 120 o penales".

A la situación también se sumó el preparador físico de la Selección, Luis Martín, quien publicó una foto de la botella en sus redes sociales junto a un mensaje con tono irónico: "Lástima, no teníamos los mismos planes che", en alusión a que el partido nunca llegó a definirse desde los doce pasos. Argentina terminó imponiéndose por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sellando una remontada que la depositó en una nueva final del mundo frente a España.