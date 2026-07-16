River llega a Salta con una mala noticia

Malas noticias en River, Driussi se lesionó y será baja de cara a los primeros partidos oficiales del segundo semestre. Se perfilaba para ser titular en el once que Cuoudet pensaba ante Aldosivi, pero ahora deberá reemplazarlo. El parte médico y cuánto estará tiempo sin jugar.

Según se confirmó, el delantero sufrió un desgarro en el gemelo derecho. Con este panorama, tendrá para alrededor de tres semanas de recuperación. Así, se perderá los duelos con Aldosivi por Copa Argentina, y seguramente las dos primeras fechas del Torneo Clausura frente a Barracas y Gimnasia.



