River en Salta: hoy entregan entradas para personas con discapacidad

En la previa del partido que River Plate disputará mañana viernes frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, hoy jueves se realiza la entrega de entradas para personas con discapacidad en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El operativo comenzará a las 10 y está destinado exclusivamente a personas con discapacidad que deseen asistir al encuentro. La entrega se efectuará por orden de llegada y estará sujeta a los cupos disponibles.

Para acceder a una entrada será obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y una fotocopia de ambos. En los casos en que el CUD indique la necesidad de un acompañante, también deberá presentarse la documentación correspondiente para acceder al beneficio.

Las autoridades recordaron que no se entregarán entradas a quienes no cumplan con los requisitos establecidos y remarcaron que el beneficio es personal e intransferible.

La entrega se desarrollará en paralelo con la venta presencial de entradas para el público general, en una jornada de intensa actividad en el estadio Martearena, donde miles de hinchas esperan conseguir un lugar para acompañar a River en su presentación de mañana viernes en Salta