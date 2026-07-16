"El Nene” Carrizo analizó la final del Mundial: “España puede ser favorita, pero Argentina parece inmortal”

A pocos días de la final del Mundial entre Argentina y España, el reconocido hombre del fútbol argentino radicado en Barcelona, Gustavo "El Nene" Carrizo, compartió su mirada sobre el presente de ambos seleccionados. En diálogo con Aries, aseguró que la "Scaloneta" llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra, aunque consideró que, por actualidad futbolística, España parte con una leve ventaja.

Carrizo explicó que este Mundial tuvo una característica muy distinta al de Qatar 2022, "se juega al final de la temporada europea y los jugadores llegan muy cargados físicamente. No se vio la calidad futbolística que tuvo el Mundial de Qatar".

En ese contexto, reconoció que antes del inicio del certamen tenía dudas sobre el rendimiento argentino. "Futbolísticamente la veía un poco por debajo de las expectativas para ser campeón", sin embargo, aseguró que el equipo volvió a demostrar una virtud que hoy lo distingue del resto: "fueron haciendo camino al andar y hoy están en una final. Cuando leo los diarios del mundo todos coinciden en algo: Argentina parece inmortal".

Para Carrizo, el triunfo frente a Inglaterra volvió a dejar en evidencia el ADN competitivo del conjunto de Lionel Scaloni: "Tiene un carácter tremendo. Le encanta jugar en la adversidad y cuando el resultado le es desfavorable parece que saca lo mejor de sí". Sobre la final, sostuvo que España llega como un equipo muy consolidado bajo la conducción de Luis de la Fuente. Pero enseguida aclaró que esa condición puede terminar beneficiando a la Selección.

El "Nene" también destacó el trabajo del entrenador español, a quien comparó con José Pekerman por su proceso formativo.

Desde Barcelona, Carrizo también describió el clima que se vive en Cataluña de cara al domingo. Aseguró que muchos hinchas del Barcelona apoyarán a Argentina por la figura de Lionel Messi, mientras que en Madrid el sentimiento es muy distinto.